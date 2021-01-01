Летів святкувати: у Києві авто зависло на стовпі

Вранці 1 січня у Києві водії стали свідками незвичної ДТП. Елітне авто Jaguar зависло на стовпі.
Інцидент стався на вулиці Глибочицькій, при повороті на вулицю Чорновола.
Відео ДТП у Києві свідок поділився у соцмережах.
– Ну що, з Новим роком? Напевне, переплутав з аеропортом, – пожартував автор відео.
Водія елітного автомобіля всередині вже не було. На місці працюють правоохоронці, про постраждалих не повідомляється.
Смертельна ДТП у Києві
У Києві маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася восени на проспекті Свободи.
За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.