Летів святкувати: у Києві авто зависло на стовпі

Вранці 1 січня у Києві водії стали свідками незвичної ДТП. Елітне авто Jaguar зависло на стовпі.

Інцидент стався на вулиці Глибочицькій, при повороті на вулицю Чорновола.

Відео ДТП у Києві свідок поділився у соцмережах.

– Ну що, з Новим роком? Напевне, переплутав з аеропортом, – пожартував автор відео.

Водія елітного автомобіля всередині вже не було. На місці працюють правоохоронці, про постраждалих не повідомляється.

Смертельна ДТП у Києві

У Києві маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася восени на проспекті Свободи.

За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.