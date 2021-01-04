У Києві викрили підприємців, які не сплачували податки

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми по несплаті податків в розмірі близько 14 млн грн.

– Службові особи одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб’єктами господарської діяльності, протягом року умисно завищили податковий кредит декларацій з ПДВ на суму близько 14 млн. грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, – йдеться у повідомленні ДФС Києва.

Під час обшуків офісних, складських та житлових приміщень виявлено та вилучено матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб’єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство – нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн. гривень.

Вилучені речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження та передано на відповідальне зберігання.











ДФС викрила київських підприємців, які не сплатили 14 млн грн податків / 3 фотографии

Махінації з ПДВ на понад 260 млн грн

Українські правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на понад 260 млн грн.

Службові особи великих підприємств купували сільгосппродукти в підприємців та розраховувалися з ними готівкою. Ці операції відображалися в документах недостовірно.

Протягом 2018 та 2019 року вони сформували кредит із ПДВ на понад 260 млн грн. Ці гроші надалі були обготівковані.

Джерело: ДФС