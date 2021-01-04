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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У ТРЦ Львова затримали чиновника під час отримання 10 тис. грн

В торговельному центрі Львова затримали одного з керівників обласного управління водних ресурсів на хабарі в розмірі 10 тис. грн.

Правооохоронці встановили, що місцевий підприємець мав відновити перепад на річці Недільнянка в Старосамбірському районі й сплатити чиновникові 12% від загальної суми робіт.

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Наприкінці грудня посадовець одержав ще 10 тис. грн.

Тривають санкціоновані обшуки.

Корупція у Львові – чиновника затримали в ТРЦ

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Хабарництво на Донеччині

У грудні в Донецькій області правоохоронці викрили ректора університету під час отримання хабаря у вигляді автівок на суму 2,9 млн грн.

За даними слідства, керівник університету вимагав та отримав хабар від особи, яка організовувала набір на навчання іноземних громадян.

За ці гроші ректор обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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