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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В ТРЦ Львова задержали чиновника при получении 10 тыс. грн

В торговом центре Львова задержали одного из руководителей областного управления водных ресурсов на взятке в размере 10 тыс. грн.

Правооохранители установили, что местный предприниматель должен был восстановить перепад на реке Недильнянка в Старосамборском районе и заплатить чиновнику 12% от общей суммы работ.

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В конце декабря чиновник получил еще 10 тыс. грн.

Продолжаются санкционированные обыски.

Коррупция во Львове – чиновника задержали в ТРЦ

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Взяточничество в Донецкой области

В декабре в Донецкой области правоохранители разоблачили ректора университета при получении взятки в виде автомобилей на сумму 2,9 млн грн.

По данным следствия, руководитель университета требовал и получил взятку от лица, занимающегося набором на обучение иностранных граждан.

За эти деньги ректор обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение.

Источник: МВД

Фото: МВД

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