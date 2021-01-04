Коррупция во Львове – чиновника задержали в ТРЦ

В торговом центре Львова задержали одного из руководителей областного управления водных ресурсов на взятке в размере 10 тыс. грн.
Правооохранители установили, что местный предприниматель должен был восстановить перепад на реке Недильнянка в Старосамборском районе и заплатить чиновнику 12% от общей суммы работ.
Читайте: На границе задержали гражданина Азербайджана, который давал взятку в рублях
В конце декабря чиновник получил еще 10 тыс. грн.
Продолжаются санкционированные обыски.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Взяточничество в Донецкой области
В декабре в Донецкой области правоохранители разоблачили ректора университета при получении взятки в виде автомобилей на сумму 2,9 млн грн.
По данным следствия, руководитель университета требовал и получил взятку от лица, занимающегося набором на обучение иностранных граждан.
За эти деньги ректор обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение.