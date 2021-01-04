Коррупция во Львове – чиновника задержали в ТРЦ

В торговом центре Львова задержали одного из руководителей областного управления водных ресурсов на взятке в размере 10 тыс. грн.

Правооохранители установили, что местный предприниматель должен был восстановить перепад на реке Недильнянка в Старосамборском районе и заплатить чиновнику 12% от общей суммы работ.

Читайте: На границе задержали гражданина Азербайджана, который давал взятку в рублях

В конце декабря чиновник получил еще 10 тыс. грн.

Продолжаются санкционированные обыски.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Взяточничество в Донецкой области

В декабре в Донецкой области правоохранители разоблачили ректора университета при получении взятки в виде автомобилей на сумму 2,9 млн грн.

По данным следствия, руководитель университета требовал и получил взятку от лица, занимающегося набором на обучение иностранных граждан.

За эти деньги ректор обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение.