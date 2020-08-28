Співпрацював з бойовиками “ДНР”: на Харківщині затримали військового ЗСУ

У Харківській області СБУ викрила чинного військовослужбовця ЗСУ, який в минулому співпрацював з бойовиками “ДНР”.

За інформацією слідства, у липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації. На посаді стрільця у складі так званих Спецназі ДНР та Батальоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.

За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.

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У жовтні 2014 року чоловік за власним бажанням припинив співробітництво з терористами, а згодом вступив до лав ЗСУ.

Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України – участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Нещодавно у Києві на Майдані незалежності затримали бойовика так званої ДНР, який мав при собі “військовий квиток ДНР” та посвідчення “народного ополченця Донбасу”, яке підписав Ігор Стрілков (Гіркін).