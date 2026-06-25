США більше не нейтральні у війні РФ проти України – Макрон
- Еммануель Макрон заявив, що США більше не є нейтральним посередником у війні РФ проти України.
- За словами президента Франції, Вашингтон підтримав позицію союзників щодо територіальної цілісності України.
Сполучені Штати більше не займають позицію нейтрального посередника у війні Росії проти України та разом із європейськими союзниками підтримують територіальну цілісність української держави.
Про це заявив 25 червня президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Макрон заявив про зміну позиції США щодо України
– З одного боку, щодо України Сполучені Штати (на саміті G7 у Франції, – Ред.) вперше підтримали текст, у якому вони більше не виступають у ролі нейтральних посередників, а разом з нами відстоюють територіальну цілісність України, надають військову та енергетичну підтримку й підтримують санкції проти Росії, – сказав французький президент.
За словами Макрона, під час саміту G7 європейським лідерам вдалося досягти порозуміння з американською владою з низки важливих питань.
– Також щодо Близького Сходу ми знайшли точки дотику – від Ормузької протоки до Лівану, включаючи ядерну проблему, питання рідкісноземельних елементів та критично важливих сировинних ресурсів, про які вже говорилося під час італійського головування, – зазначив президент.
Він повідомив, що сторони підписали документ, який передбачає реалізацію 200 проєктів і 60 млн спільних інвестицій.
Це, на думку Макрона, підтверджує зближення позицій європейських та американських партнерів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський “досить добре справляється” в умовах повномасштабної війни з Росією.
Раніше в Державному департаменті США заявили, що Україна наразі має перевагу у війні та демонструє здатність змінювати її динаміку.