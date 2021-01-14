У Києві через негоду зафіксовано вже 159 ДТП

У Києві станом на вечір четверга зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди у зв’язку з інтенсивними опадами.

Патрульні в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух.

На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки і понад 400 осіб з бригад по ручному прибиранні, які здійснюють обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.

– Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування, – додали в патрульній поліції.

Статистика ДТП в Україні 2020

У 2020 році в Україні сталося 168 107 ДТП. 3 541 людина загинула, 31 974 отримали травми.

У Нацполіції повідомили, що найчастіше люди гинуть чи травмуються на дорогах через перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, невдалі маневрування, порушення правил проїзду перехресть, ігнорування пішохідних переходів, недотримання дистанції.