Вилетіла з мотоцикла: в ДТП під Харковом загинула 19-річна дівчина

На автодорозі Чугуїв-Великий Бурлук, що під Харковом, внаслідок ДТП загинула 19-річна дівчина.
Встановлено, що автомобіль Mitsubishi Pajero під керуванням 51-річного водія зіткнувся із мотоциклом з коляскою.
Саме там, разом із 52-річним водієм і перебувала загибла.
Під час зіткнення дівчину викинуло з мотоцикла. Вона померла у кареті швидкої допомоги.
Водій мотоцикла отримав незначні травми, а от водій Mitsubishi не постраждав.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Всі обставини аварії встановлюються.
ДТП на трасі Київ-Чоп
Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.
Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.
Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.
Позаду них було двоє 27-річних пасажирок, які внаслідок зіткнення не постраждали.