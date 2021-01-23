На автодорозі Чугуїв-Великий Бурлук, що під Харковом, внаслідок ДТП загинула 19-річна дівчина.

Встановлено, що автомобіль Mitsubishi Pajero під керуванням 51-річного водія зіткнувся із мотоциклом з коляскою.

Саме там, разом із 52-річним водієм і перебувала загибла.

Під час зіткнення дівчину викинуло з мотоцикла. Вона померла у кареті швидкої допомоги.

Водій мотоцикла отримав незначні травми, а от водій Mitsubishi не постраждав.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Всі обставини аварії встановлюються.















Вилетіла з мотоцикла: в ДТП під Харковом загинула 19-річна дівчина / 4 фотографии

ДТП на трасі Київ-Чоп

Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.

Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.

Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.

Позаду них було двоє 27-річних пасажирок, які внаслідок зіткнення не постраждали.