До 12 тис. грн за неіснуючий товар: шахрайку спіймали на продажі косметики

Правоохоронці викрили 37-річну мешканку Дніпра, яка займалася онлайн-продажем неіснуючих товарів.

Покупці відправляли на карту жінці від 500 до 12 тис. грн за продукцію. Але після оплати не отримували бажаного товару.

Слідчі встановили, що шахрайка продавала корейську косметику на платформах оголошень та через соцмережі.

За свідченнями потерпілих, після оплати товару жінка припиняла виходити на зв’язок з покупцем.

Правоохоронці заочно повідомили продавчині-шахрайці про підозру. Тепер їй загрожує до восьми років за ґратами.

У січні у Запоріжжі правоохоронці викрили двох в’язнів колонії, які займались онлайн-шахрайством.

Чоловіки на сайтах оголошень продавали неіснуючі товари: меблі, будівельні матеріали, електротранспорт та комп’ютерну техніку.

Таким чином зловмисники ошукали понад 60 громадян та привласнили собі близько 250 тис. грн.