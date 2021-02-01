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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

До 12 тис. грн за неіснуючий товар: шахрайку спіймали на продажі косметики

Правоохоронці викрили 37-річну мешканку Дніпра, яка займалася онлайн-продажем неіснуючих товарів.

Шахрайство

Покупці відправляли на карту жінці від 500 до 12 тис. грн за продукцію. Але після оплати не отримували бажаного товару.

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Слідчі встановили, що шахрайка продавала корейську косметику на платформах оголошень та через соцмережі. 

За свідченнями потерпілих, після оплати товару жінка припиняла виходити на зв’язок з покупцем.

Правоохоронці заочно повідомили продавчині-шахрайці про підозру. Тепер їй загрожує до восьми років за ґратами. 

У січні у Запоріжжі правоохоронці викрили двох в’язнів колонії, які займались онлайн-шахрайством.

Чоловіки на сайтах оголошень продавали неіснуючі товари: меблі, будівельні матеріали, електротранспорт та комп’ютерну техніку.

Таким чином зловмисники ошукали понад 60 громадян та привласнили собі близько 250 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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