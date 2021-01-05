У Запоріжжі працівники кіберполіції викрила двох в’язнів колонії, які займались онлайн-шахрайством.

За даними слідства, зловмисники ошукали понад 60 громадян, продаючи їм неіснуючі товари вжитку через мережу інтернет.

Перебуваючи за гратами, двоє раніше засуджених злочинців, привласнили собі близько 250 тис. грн.

Правоохоронцями було встановлено, що двоє чоловіків на платформах оголошень продавали неіснуючі товари. До купівлі пропонували меблі, будівельні матеріали, електротранспорт та комп’ютерну техніку.

Головною умовою була повна або часткова передплата на банківську картку. Однак після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та блокували покупців.

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Наразі працівники поліції встановлюють можливих спільників та точну суму збитків, завданих потерпілим.

Під час обшуків у місці їхнього відбування покарання було вилучено 46 сім-карт, мобільні телефони та “чорнові” записи.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Зловмисникам може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Також у кіберполіції нагадали, що купувати товари необхідно лише на перевірених сайтах та обирати післяплату. Окрім цього, на сайті кіберполіції у розділі Стоп фрауд можна перевіряти невідомий номер, банківську картку чи посилання на сумнівний сайт.

Шахрайство в Україні

Троє учасників злочинної групи заробили понад 10 млн грн, шахрайським шляхом заволодівши кількома об’єктами нерухомості в центрі Львова.

Зловмисники відбирали у законних власників квартири та гаражі, перереєстровували їх на підставі фіктивних документів, а потім продавали.