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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві затримали чоловіка, який “мінував” станції метро та ТРЦ

У Києві затримали 25-річного чоловіка, який неодноразово “мінував” станції столичної підземки та торговельні центри.

У Києві затримали чоловіка, який “мінував” станції метро та ТРЦ

Киянин повідомляв до поліції про нібито закладену вибухівку. Проте після перевірок вибухонебезпечних предметів не виявляли. Наразі слідству відомо про шість епізодів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили декілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких псевдомінер телефонував до поліції.

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Чоловікові оголосили про підозру за статтею 259 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян КК України. Жартівнику загрожує позбавлення волі до восьми років.

На Черкащині учень “замінував” школу

У Черкаській області учень повідомив поліції, що у школі закладена вибухівка. Підліток прочитав в інтернеті, що з цієї ж причини 1 лютого зупинили навчання у Черкасах.

На місці події не виявили вибухонебезпечних предметів. У 11-річного псевдомінера вилучили телефон, з якого він зателефонував до поліції.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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