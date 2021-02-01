П’ятикласник повідомив поліції, що в школі в Яснозір’ї закладена вибухівка, бо прочитав у соціальній мережі, що з такої ж причини 1 лютого зупинили навчальний процес у Черкасах.

Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи оглянули будівлю школи та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

11-річного псевдомінера розшукали. У нього вилучили телефон, з якого він зателефонував до поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

На батьків хлопця склали адміністративний прокол через невиконання ними обов’язків щодо виховання.

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У Черкасах чотири бригади продовжують обстежувати школи через ранкове повідомлення про замінування шкіл. Дітей перевели на дистанційне навчання.

Якщо інформація про мінування не підтвердиться, учні повернуться до шкіл на навчання завтра, зазначає директор департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Ігор Волошин.

Особу, яка повідомила про замінування шкіл у Черкасах, ще не встановлено. Їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Замінування вокзалів у Києві та Львові

1 лютого правоохоронці отримали інформацію про замінування вокзалів у Києві та Львові.

У столиці України перевіряли Центральний залізничний вокзал, у Львові – Головний залізничний вокзал.

Анонімного мінера розшукали. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.