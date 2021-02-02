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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киеве задержали мужчину, который “минировал” станции метро и ТРЦ

В Киеве задержали 25-летнего мужчину, который неоднократно “минировал” станции столичной подземки и торговые центры.

В Киеве задержали мужчину, который “минировал” станции метро и ТРЦ

Киевлянин сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке. Однако после проверок взрывоопасных предметов не находили. Сейчас следствию известно о шести эпизодах.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых псевдоминер звонил в полицию.

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Мужчине объявили о подозрении по статье 259 Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан УК Украины. Шутнику грозит лишение свободы до восьми лет.

На Черкащине ученик “заминировал” школу

В Черкасской области ученик сообщил полиции, что в школе заложена взрывчатка. Подросток прочитал в интернете, что по этой же причине 1 февраля остановили обучение в Черкассах.

На месте происшествия не обнаружили взрывоопасных предметов. У 11-летнего псевдоминера изъяли телефон, с которого он позвонил в полицию.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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