У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.

Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.

Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно відшукали його. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.

Його сусіди підтвердили, що він має проблеми з психікою, а також регулярно зловживає алкоголем.

Місцеві правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання щодо доправлення чоловіка до медичного закладу.

“Мінування” школи в Одесі

У грудні 2020 року учениця одніє одеської школи повідомила про “мінування” навчального закладу.

Вона пояснила це тим, що хотіла швидше піти додому з уроків.

Детальніше про неправдиві випадки мінування в Україні читайте на Фактах ICTV.