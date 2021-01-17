У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.
Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.
Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно відшукали його. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.
Його сусіди підтвердили, що він має проблеми з психікою, а також регулярно зловживає алкоголем.
Місцеві правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування) Кримінального кодексу України.
Нині вирішується питання щодо доправлення чоловіка до медичного закладу.
“Мінування” школи в Одесі
У грудні 2020 року учениця одніє одеської школи повідомила про “мінування” навчального закладу.
Вона пояснила це тим, що хотіла швидше піти додому з уроків.
Детальніше про неправдиві випадки мінування в Україні читайте на Фактах ICTV.