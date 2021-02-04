Через пожежу у Запорізькій обласній інфекційній лікарні в усій області оголошено траур.

За розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Старуха, 5 лютого в Запорізькії області оголошено Днем жалоби в пам’ять про чотирьох загиблих у смертельній трагедії.

В цей день на всій території області на будівлях органів влади, державних установ, організацій та підприємств буде приспущено Державні Прапори України. В програму теле- та радіомовлення будуть внесені відповідні зміни, всі розважальні заходи скасовані.

Пожежа в Запорізькій лікарні

В ніч на 4 лютого в Запорізькій обласній лікарні зайнялася пожежа. Полум’я спалахнуло на першому поверсі інфекційного відділення.

Пацієнтів і лікарів евакуювали, однак чотирьох людей врятувати не вдалося. В пожежі загинуло три пацієнтки та лікар-анестезіолог, за попередньою інформацією вони померли від отруєння чадним газом.

Провоохоронці відкрили кримінальне провадження за недотримання правил протипожежної безпеки.

Джерело: Запорізька Обласна Державна Адміністрація