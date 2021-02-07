На Тернопільщині у ДТП постраждали семеро дорослих та двоє дітей

В Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої постраждали семеро дорослих та двоє дітей.

ДТП сталося близько 7.20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. За інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і автомобіль, на нерозчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху.

В результаті маневру автівка врізалася в зустрічний міні-бус під керуванням жителя Тисмениці.

– На момент аварії в Opelі перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких двоє неповнолітніх, а в іншому авто було двоє людей, – зазначили в поліції.

В результаті шість потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а один з неповнолітніх – 13-річний хлопець, черепно-мозкову травму важкого ступеня. Їх госпіталізували.







На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждали семеро дорослих та двоє дітей / 2 фотографии

Правоохоронці становили, що причина ДТП – важкі погодні умови та занос. У водіїв також відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

ДТП в Одесі

Двоє дітей постраждали в Одесі внаслідок ДТП, яка сталася 5 лютого близько 8.00 на перехресті вулиць Розумовської та М’ясоїдовської.

Автомобіль, за кермом якого перебував п’яний водій зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик відкинуло на пішохідний перехід, який у цей момент на зелене світло світлофора перетинали 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. Дітей госпіталізували з травмами.

Фото: Нацполіція