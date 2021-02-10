Ввечері 10 лютого офіційний портал КМДА зазнав серії кібератак. Наразі у роботі сайту можливі перебої.
Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка.
– Друзі! На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDOS-атака. Системи захисту вже налаштовані і відпрацьовують навантаження.
Відомо, що спеціалісти продовжують працювати над вирішенням проблеми.
Віталій Кличко вибачився за незручності і запевнив, що вони є тимчасовими.
Усіх інтернет-користувачів закликають користуватися альтернативними джерелами інформації Київської міської державної адміністрації.
Йдеться про офіційні сторінки КМДА на Facebook, Twitter і Telergam.