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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На офіційний сайт КМДА здійснюється кібератака – Кличко

Ввечері 10 лютого офіційний портал КМДА зазнав серії кібератак. Наразі у роботі сайту можливі перебої.

ВІталій Кличко

Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

– Друзі! На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDOS-атака. Системи захисту вже налаштовані і відпрацьовують навантаження.

Відомо, що спеціалісти продовжують працювати над вирішенням проблеми.

Віталій Кличко вибачився за незручності і запевнив, що вони є тимчасовими.

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Усіх інтернет-користувачів закликають користуватися альтернативними джерелами інформації Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про офіційні сторінки КМДА на Facebook, Twitter і Telergam.

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