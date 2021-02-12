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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Фернандо Алонсо збила машина під час велотренування

Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).

Фернандо Алонсо

У прес-службі команди Alpine Renault підтвердила інформацію, що Алонсо збила машина.

Його негайно госпіталізували в місцеву лікарню. Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів. Стан пілота оцінюється як стабільний.

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Найближчим часом його переведуть у лікарню Берна, де він пройде подальші обстеження.

Повернення Алонсо у Формулу-1

У липні 2020 року команда Renault DP World F1 офіційно підтвердила інформацію щодо повернення у Формулу-1 Фернандо Алонсо. В сезоні-2021 гонщик мав би захищати кольори Renault у парі з французом Естебаном Оконом.

Проте нині його участь у Формулі-1 під питанням через травми, які він отримав під час аварії.

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