Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).
У прес-службі команди Alpine Renault підтвердила інформацію, що Алонсо збила машина.
Його негайно госпіталізували в місцеву лікарню. Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів. Стан пілота оцінюється як стабільний.
Найближчим часом його переведуть у лікарню Берна, де він пройде подальші обстеження.
Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj
— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021
Повернення Алонсо у Формулу-1
У липні 2020 року команда Renault DP World F1 офіційно підтвердила інформацію щодо повернення у Формулу-1 Фернандо Алонсо. В сезоні-2021 гонщик мав би захищати кольори Renault у парі з французом Естебаном Оконом.
Проте нині його участь у Формулі-1 під питанням через травми, які він отримав під час аварії.