Не вистачало на випивку: на Вінничині заробітчани побили і пограбували ветерана

У Тульчинському районі на Вінничині під варту взяли двох чоловіків, які організували розбійний напад на 96-річного дідуся, ветерана Другої світової війни.

Фігуранти родом з Кіровоградської області: на Вінничину вони приїхали на тимчасові заробітки.

Напад на ветерана війни стався на початку січня. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, двоє чоловіків накинулися на 96-річного дідуся, побили та пограбували його помешкання.

Слідством встановлено, що внаслідок нападу підсудні заволоділи мобільним телефоном дідуся, а також готівкою у розмірі 6 тис. гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 187 (Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) КК України.

У прокуратурі підкреслюють, що такий злочин належить до категорії особливо тяжких, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура