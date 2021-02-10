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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Харкові затримали сутенерів, що були членами громадської організації

У Харкові викрили злочинну групу з шести чоловіків-сутенерів, які були членами громадської організації з промовистою назвою Міжнародний комітет захисту прав людини.

У Харкові затримали сутенерів

Організував “інтимний бізнес” 29-річний харків’янин, правовий захист жінок від правоохоронних органів забезпечував 28-річний співучасник.

Інші четверо чоловіків, віком від 20 до 35 років, позмінно забезпечували охорону повій, їх перевезення до клієнтів.

Правоохоронці також встановили особи 12 жінок, які надавали сексуальні послуги.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, банківські картки, телефони, газовий балончик, травматичні пістолети з гумовими кулями та документи.

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Нині усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ – Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

П’ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

  • У Харкові затримали сутенерів
  • У Харкові затримали сутенерів
  • У Харкові затримали сутенерів
  • У Харкові затримали сутенерів
  • У Харкові затримали сутенерів
  • У Харкові затримали сутенерів
У Харкові затримали сутенерів, що були членами громадської організації / 3 фотографии

Наприкінці 2020 року у Києві викрили подружжя сутенерів. Їм допомагали ще двоє людей, які виконували обов’язки так званих адміністраторів.

Дівчат для зайняття проституцією шукали в інтернеті. Частину грошей вони перераховували сутенерам, а залишок розподіляли між собою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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