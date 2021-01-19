В Аргентині стався потужний землетрус магнітудою 6,4

Вранці у вівторок, 19 січня, на заході Аргентини стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр знаходився в провінції Сан-Хуан.

Воно спричинило відключення електрики по всьому регіону і налякало місцевих жителів, які в паніці покинули свої будинки.

Також через деякий час в Аргентині відбулися повторні землетруси магнітудою 5,0. Наразі немає інформації щодо можливих жертв або руйнувань.

Також повідомляється, що не надходило інформації про загрозу цунамі.

Землетрус у Хорватії

У вівторок, 29 грудня, стало відомо про потужний землетрус у Хорватії, його магнітуду виміряли у 6,3 бала. Унаслідок стихійного лиха померло щонайменше семеро осіб, десятки людей постраждали.

Посол України у Хорватії повідомив, що українців серед жертв немає. 4 січня указ про гуманітарну допомогу Хорватії підписав Володимир Зеленський.