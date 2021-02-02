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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Кинувся з сокирою на охоронця і підпалив Епіцентр: подробиці пожежі в Первомайську (18+)

У місті Первомайськ Миколаївської області 2 лютого спалахнула пожежа у торговому центрі Епіцентр.

Кинувся з сокирою на охоронця і підпалив Епіцентр: подробиці пожежі в Первомайську (18+)

Ліквідацією надзвичайної ситуації займалися бійці ДСНС.

Причина пожежі в Епіцентрі

У миколаївській поліції розповіли, що пожежа сталася через підпал.

До будівлі ТЦ увірвався 37-річний чоловік з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців намагався його затримати, проте у відповідь чоловік вдарив його сокирою. Потім зловмисник кинув дещо схоже на коктейль Молотова та кинувся тікати.

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Інші охоронці затримали його у дворах неподалік. Під час затримання зловмисник чинив опір та вдарив сокирою ще одного охоронця. На місце події охоронці викликали поліцейських.

  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
Кинувся з сокирою на охоронця і підпалив Епіцентр: подробиці пожежі в Первомайську (18+) / 2 фотографии

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що мотиви цього злочину з’ясовуються.

Також у поліції не заперечують, що цей злочин міг бути замовленим. Слідчі вивчають контакти затриманого, мотив злочину.

– Працівники Епіцентру і відвідувачі були вчасно евакуйовані, сподіваємося, що ніхто не постраждав. Відкрито кримінальну справу. Поліція вимагатиме утримання під вартою без застави, – розповів Геращенко.

  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
  • Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)
Кинувся з сокирою на охоронця і підпалив Епіцентр: подробиці пожежі в Первомайську (18+) / 2 фотографии

Що відомо про чоловіка, який підпалив Епіцентр

Зловмиснику 37 років. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нині його доставили до Первомайського управління поліції.

Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України.

Ліквідація та наслідки пожежі в Епіцентрі

Пожежа виникла о 12.58 в одноповерховій будівлі ТЦ Епіцентр.

За попередніми данними, площа займання становить близько 800 кв.м.

Ліквідацією пожежі займаються 32 людини та вісім одиниць техніки.

Одразу після займання співробітників та відвідувачів евакуювали з приміщення. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Пожежа в Епіцентрі з висоти пташиного польоту

Фото: ДСНС

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