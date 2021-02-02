Пожежа в Епіцентрі у Первомайську – подробиці та причина (ВІДЕО)

У місті Первомайськ Миколаївської області 2 лютого спалахнула пожежа у торговому центрі Епіцентр.
Ліквідацією надзвичайної ситуації займалися бійці ДСНС.
Причина пожежі в Епіцентрі
У миколаївській поліції розповіли, що пожежа сталася через підпал.
До будівлі ТЦ увірвався 37-річний чоловік з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців намагався його затримати, проте у відповідь чоловік вдарив його сокирою. Потім зловмисник кинув дещо схоже на коктейль Молотова та кинувся тікати.
Інші охоронці затримали його у дворах неподалік. Під час затримання зловмисник чинив опір та вдарив сокирою ще одного охоронця. На місце події охоронці викликали поліцейських.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що мотиви цього злочину з’ясовуються.
Також у поліції не заперечують, що цей злочин міг бути замовленим. Слідчі вивчають контакти затриманого, мотив злочину.
– Працівники Епіцентру і відвідувачі були вчасно евакуйовані, сподіваємося, що ніхто не постраждав. Відкрито кримінальну справу. Поліція вимагатиме утримання під вартою без застави, – розповів Геращенко.
Що відомо про чоловіка, який підпалив Епіцентр
Зловмиснику 37 років. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нині його доставили до Первомайського управління поліції.
Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України.
Ліквідація та наслідки пожежі в Епіцентрі
Пожежа виникла о 12.58 в одноповерховій будівлі ТЦ Епіцентр.
За попередніми данними, площа займання становить близько 800 кв.м.
Ліквідацією пожежі займаються 32 людини та вісім одиниць техніки.
Одразу після займання співробітників та відвідувачів евакуювали з приміщення. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
Пожежа в Епіцентрі з висоти пташиного польоту
2 лютого у місті Первомайськ горів торговий центр Епіцентр. У мережі з’явилося відео пожежі з висоти пташиного польоту.
На відеозаписі, який зробили з дрона, видно великі хмари густого чорного диму, які підіймаються в небо.