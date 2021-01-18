PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві господар побив ногами цуценя та залишив на морозі

У Шевченківському районі Києва чоловік побив цуценя, яке він тримав на повідку.

Знущання над твариною зафіксувала камера спостереження в під’їзді.

Читайте
Їхав з прив'язаним до авто собакою: на Львівщині чоловік знущався над твариною

На відео видно, як чоловік тримає цуценя на повідку і завдає удари ногою так, що тварина відлітає на кілька метрів і вдаряється об стіну. Це повторювалося кілька разів. Потім чоловік залишив беззахисну тварина на вулиці. До слова, у Києві в цю ніч трималася температура повітря у -18°.

У Києві господар побив ногами цуценя та залишив на морозі

Знущання над собакою у Бродах

26 грудня на Львівщині двоє підлітків познущалися над собакою.

Тоді правоохоронці зайнялися перевіркою факту смертельного побиття тварини.

На відео, яке швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення, підлітки помістили собаку в мішок та побили його, після чого тварина, ймовірно, загинула.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua, Depositphotos

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору