У Києві господар побив ногами цуценя та залишив на морозі

У Шевченківському районі Києва чоловік побив цуценя, яке він тримав на повідку.

Знущання над твариною зафіксувала камера спостереження в під’їзді.

На відео видно, як чоловік тримає цуценя на повідку і завдає удари ногою так, що тварина відлітає на кілька метрів і вдаряється об стіну. Це повторювалося кілька разів. Потім чоловік залишив беззахисну тварина на вулиці. До слова, у Києві в цю ніч трималася температура повітря у -18°.