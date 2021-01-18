У Києві господар побив ногами цуценя та залишив на морозі

У Шевченківському районі Києва чоловік побив цуценя, яке він тримав на повідку.
Знущання над твариною зафіксувала камера спостереження в під’їзді.
На відео видно, як чоловік тримає цуценя на повідку і завдає удари ногою так, що тварина відлітає на кілька метрів і вдаряється об стіну. Це повторювалося кілька разів. Потім чоловік залишив беззахисну тварина на вулиці. До слова, у Києві в цю ніч трималася температура повітря у -18°.
Знущання над собакою у Бродах
26 грудня на Львівщині двоє підлітків познущалися над собакою.
Тоді правоохоронці зайнялися перевіркою факту смертельного побиття тварини.
На відео, яке швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення, підлітки помістили собаку в мішок та побили його, після чого тварина, ймовірно, загинула.