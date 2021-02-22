На Донбасі загинуло троє українських військових

На Донбасі внаслідок пожежі загинули троє українських військовослужбовців.

Про це повідомило командування 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

– Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажа після пожежі, що виникла близько 4 ранку 20 лютого в одному з підрозділів бригади, виявлені тіла двох військовослужбовців, які, ймовірно, перебували в бліндажі під час пожежі.

Ідентифікація тіл буде проведена після ДНК-експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований в опіковий центр, де 22 лютого від отриманих травм помер.

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