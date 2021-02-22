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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Ознак підготовки бойовиків до наступу на Донбасі немає – Хомчак

На Донбасі немає ознак того, що окупанти готуються до наступу. Ситуація нині цілком контрольована.

Донбас ООС

Про це заявив на прес-конференції головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

За його словами, в зоні ООС триває 211 день режиму припинення вогню, на сьогодні немає ознак створення наступальних угруповань противника.

Хомчак наголосив, що нині на окремих ділянках фронту ворог влаштовує провокаційні обстріли.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський формат в урегулюванні ситуації на Донбасі ще має потенціал.

За його словами, Україна має продовжувати діяти у його межах.

Водночас міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Мінський формат потребує модернізації.

Фото: Dreamstime

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