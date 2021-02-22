На Донбасі немає ознак того, що окупанти готуються до наступу. Ситуація нині цілком контрольована.

Про це заявив на прес-конференції головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

За його словами, в зоні ООС триває 211 день режиму припинення вогню, на сьогодні немає ознак створення наступальних угруповань противника.

Хомчак наголосив, що нині на окремих ділянках фронту ворог влаштовує провокаційні обстріли.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський формат в урегулюванні ситуації на Донбасі ще має потенціал.

За його словами, Україна має продовжувати діяти у його межах.

Водночас міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Мінський формат потребує модернізації.