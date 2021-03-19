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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста

У Дрогобичі під варту помістили ймовірного вбивцю таксиста, якого мертвим знайшли на місцевому кладовищі.

Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста

Підозрюваний – 60-річний уродженець Дрогобича, зараз – громадянин Російської Федерації.

Слідство встановило, що 8 березня таксист підвозив його на кладовище, де той планував навідатися на могилу батька.

Чоловік накинувся на 63-річного таксиста з ножем, завдавши численні удари ножем в голову і шию. Внаслідок цього потерпілий загинув на місці.

Вже 10 березня тіло дрогобицького таксиста знайшли біля кладовища в його автомобілі Peugeot Expert.

  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
  • Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста
Помстився за брата: на Львівщині заарештували ймовірного вбивцю таксиста / 5 фотографий

Правоохоронці дізналися, що мотивом вбивства таксиста могла бути помста, нібито за його причетність до вбивства брата підозрюваного у 2018 році.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Ймовірному вбивці таксиста загрожує ув’язнення терміном від 7 до 15 років.

Вбивство таксиста в Дрогобичі

Про вбивство таксиста в Дрогобичі стало відомо 10 березня, коли його тіло знайшли на місцевому кладовищі.

Дружина таксиста звернулася до поліції, оскільки була впевнена, що його зникнення було підозрілим.

Вбитий 63-річний Юрій Новосад працював таксистом майже 20 років. У 1990-х роках він був депутатом Дрогобицької міськради першого і другого скликань.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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