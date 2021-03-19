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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста

В Дрогобыче под стражу поместили предполагаемого убийцу таксиста, которого мертвым нашли на местном кладбище.

Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста

Подозреваемый — 60-летний уроженец Дрогобыча, сейчас — гражданин Российской Федерации.

Следствие установило, что 8 марта таксист подвозил его на кладбище, где тот планировал наведаться на могилу отца.

Мужчина набросился на 63-летнего таксиста с ножом, нанося многочисленные удары ножом в голову и шею. В результате пострадавший погиб на месте.

Уже 10 марта тело дрогобычского таксиста нашли возле кладбища в его автомобиле Peugeot Expert.

  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
  • Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста
Отомстил за брата: на Львовщине арестовали вероятного убийцу таксиста / 5 фотографий

Правоохранители узнали, что мотивом убийства таксиста могла быть месть, якобы за его причастность к убийству брата подозреваемого в 2018 году.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Предполагаемому убийце таксиста грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

Убийство таксиста в Дрогобыче

Об убийстве таксиста в Дрогобыче стало известно 10 марта, когда его тело нашли на местном кладбище.

Жена таксиста обратилась в полицию, поскольку была уверена, что его исчезновение было подозрительным.

Убитый 63-летний Юрий Новосад работал таксистом почти 20 лет. В 1990-х годах он был депутатом Дрогобычского горсовета первого и второго созывов.

Источник: Львовская областная прокуратура

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