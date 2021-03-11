Тіло залишили на цвинтарі: на Львівщині знайшли вбитим зниклого таксиста

У Дрогобичі 10 березня на місцевому цвинтарі знайшли вбитим зниклого таксиста.

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті (ножове поранення) знайшли в його автомобілі Peugeot Expert.

За попередньою інформацією, в автомобілі залишилися речі таксиста, тому версію пограбування правоохоронці не розглядають.

– 8 березня близько 13.00 він виїхав з дому на роботу і зник. Увечері цього ж дня його телефон був вимкнений, з ним не було зв’язку, – розповіла журналістам дружина Юрія.

Відомо, що 63-річний Юрій Новосад працював таксистом майже 20 років. У 1990-х роках він був депутатом Дрогобицької міськради першого і другого скликань.

Після зникнення близькі зрозуміли, що сталося щось погане, оскільки чоловік завжди був на зв’язку і ніколи не зникав без причини.

За фактом вбивства таксиста поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ. За скоєне винуватцю загрожує до 15 років в’язниці.

Вбивство у Дрогобичі

Наприкінці лютого в центрі Дрогобича сталося вбивство, головного підозрюваного взяли під варту.

Слідчі встановили, що нетверезий 26-річний хлопець зустрів свою 24-річну дівчину, яка була у компанії з 50-річним місцевим мешканцем.

На ґрунті ревнощів молодик завдав старшому залицяльнику сім ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину.

50-річний чоловік помер від крововтрати до приїзду карети швидкої. Дівчина внаслідок нападу не постраждала.

Фото: Юрій Новосад