У Києві водій маршрутки, який порушив карантинні обмеження, що наразі діють в столиці, влаштував бійку з місцевою поліцією.

Інцидент стався на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська з водієм маршрутки №772.

У салоні громадського транспорту була перевищена дозволена кількість пасажирів.

З цієї причини маршрутку зупинили київські патрульні поліцейські.

У підсумку правопорушник виявився в наручниках. Представники поліції відмовилися від коментарів.

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Стрілянина на трасі під Києвом

На трасі Київ-Чернігів поблизу селища Прогрес водій автомобіля Mercedes стріляв у шофера маршрутки.

Під час стрілянини на автодорозі під Києвом у маршрутці перебували пасажири, проте водій авто все одно відкрив стрілянину у маршрутника. Пасажири розповіли, що водій маршрутки сам дістав з ноги кулю.