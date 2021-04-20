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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Порушив карантин: в Києві водій маршрутки влаштував бійку з поліцією

Автомобиль, водитель

У Києві водій маршрутки, який порушив карантинні обмеження, що наразі діють в столиці, влаштував бійку з місцевою поліцією.

Інцидент стався на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська з водієм маршрутки №772.

У салоні громадського транспорту була перевищена дозволена кількість пасажирів.

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З цієї причини маршрутку зупинили київські патрульні поліцейські.

У підсумку правопорушник виявився в наручниках. Представники поліції відмовилися від коментарів.

Стрілянина на трасі під Києвом

На трасі Київ-Чернігів поблизу селища Прогрес водій автомобіля Mercedes стріляв у шофера маршрутки.

Під час стрілянини на автодорозі під Києвом у маршрутці перебували пасажири, проте водій авто все одно відкрив стрілянину у маршрутника. Пасажири розповіли, що водій маршрутки сам дістав з ноги кулю.

Джерело: ДТП.kiev.ua

Фото: Pexels

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