У Києві водій маршрутки, який порушив карантинні обмеження, що наразі діють в столиці, влаштував бійку з місцевою поліцією.
Інцидент стався на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська з водієм маршрутки №772.
У салоні громадського транспорту була перевищена дозволена кількість пасажирів.
З цієї причини маршрутку зупинили київські патрульні поліцейські.
У підсумку правопорушник виявився в наручниках. Представники поліції відмовилися від коментарів.
Стрілянина на трасі під Києвом
На трасі Київ-Чернігів поблизу селища Прогрес водій автомобіля Mercedes стріляв у шофера маршрутки.
Під час стрілянини на автодорозі під Києвом у маршрутці перебували пасажири, проте водій авто все одно відкрив стрілянину у маршрутника. Пасажири розповіли, що водій маршрутки сам дістав з ноги кулю.