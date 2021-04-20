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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Підрізав на дорозі: на трасі під Києвом водій авто стріляв у шофера маршрутки

Автобус на трассе

На трасі під Києвом стався конфлікт між водіями маршрутки та автомобіля Mercedes. Водій авто стріляв з пістолета в шофера маршрутного транспорту.

Надзвичайна подія трапилася ввечері 19 квітня на трасі Київ-Чернігів поблизу селища Прогрес.

Водій Mercedes перекрив рух своєю машиною та разом з пістолетом пішов з’ясовувати стосунки з водієм маршрутки.

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В цей час у маршрутці перебували люди. Проте водій Mercedes все одно почав стріляти.

За даними Київ Оперативний, пасажири стверджують, що після стрілянини водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі.

ДТП на трасі Київ-Чернігів

На автодорозі Київ-Чернігів трапилося ДТП – вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу та впав у річку Десна.

У поліцію надійшло повідомлення про аварію від очевидця, який розповів, що з кабіни вантажного автомобіля ніхто не вибрався.

Фото: Depositphotos

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