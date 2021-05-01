У центрі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – загинула одна людина та ще двоє отримали тілесні ушкодження.

ДТП сталася вночі 1 травня на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва. За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Чоловік наїхав машиною на дерево та опору світлофора.

На місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій та ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали водія автомобіля. За даними поліції, він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Наразі водій перебуває у лікарні під охороною поліції.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 10 років.

Правопорушнику повідомили про підозру та правоохоронці вже підготували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Смертельна ДТП на Закарпатті

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