Розстріляв і спалив тіло: у Франції чоловік розправився над багатодітною дружиною

У французькому місті Мериньяк чоловік, засуджений за домашнє насильство, жорстоко розправився зі своєю дружиною – матір’ю трьох його дітей.

З’ясувалося, що підозрюваний чітко продумав план вбивства.

Того дня трьох дітей (2008, 2013 та 2016 років народження) не було вдома: двоє з них були у школі, третя – в друзів родини.

Спочатку чоловік підпалив будинок, де мешкав разом з родиною. Його дружині вдалося втекти з дому, але чоловік, озброївшись гвинтівкою, почав її наздоганяти.

Двічі він вистрелив дружині в обличчя, після чого облив рідиною з каністри і підпалив.

Після жорстокої розправи чоловік намагався втекти, але випадкові очевидці вчасно викликали поліцію, і вбивцю було заарештовано.

Інцидент вже прокоментувала міністр-делегат при МВС Франції Марлен Ш’яппа.

Horrifiée par ce crime ignoble, j’adresse mon sincère soutien à la famille de la victime. Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue. Merci @PoliceNat33 pour leur intervention ayant permis d’interpeller le mis en cause.https://t.co/lCyH7kenaR — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

– Я жахнулася після цього ганебного злочину і висловлюю щиру підтримку родині жертви. Ми продовжимо боротьбу з домашнім насильством, – написала вона в своєму Twitter.

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваного вже було засуджено до 18 місяців в’язниці у червні минулого року.

Яке покарання загрожує вбивці цього разу, наразі не повідомляється.

Джерело: Sud Ouest