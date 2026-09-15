Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада погодила звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Голосування за відставку Кравченка

За його звільнення проголосувало 317 народних депутатів.

14 вересня президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка. Очільник держави заявив, що у генпрокурора лише один шлях — це звільнення з посади. Того ж дня профільний комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента.

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Згідно із Конституцією генеральний прокурор призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради. Також за законом Верховна Рада може висловити недовіру генпрокуророві, що має наслідком його відставку з посади.

Операція Карфаген

4 вересня НАБУ та САП повідомили про проведення операції Карфаген в межах якої викрили злочинну організацію, яка отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів. Організатором схеми тоді називали одного із керівників підрозділів Офісу генерального прокурора.

За інформацією антикорупційних органів, посадовець Офісу генпрокурора створив злочинну організацію у 2025 році, залучив до неї чинних працівників органів прокуратури або наближених осіб. Учасники схеми отримували хабарі за те, щоб не перешкоджати діяльності кол-центрів. Незаконні гроші легалізували через купівлю об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

В межах розслідування проводилися обшуки й у кабінетах та будинку генпрокурора Руслана Кравченка. Згодом суд арештував двох фігурантів — Сергія Кропиву та його водія Сергія Куцого. Повідомлялося, що Кропива робив ремонт у будинку Кравченка.

8 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора.

Генпрокурор стверджував, що операція Карфаген насправді мала іншу мету — отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і САП. Кравченко закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Також генпрокурор повідомив про ще одну підозру особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка.

НАБУ і САП у відповідь заявили, що станом на 14 вересня Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Вночі 14 вересня генпрокурор повідомив, що виїхав у закордонне відрядження.

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

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