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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві директор компанії вкрав 3,5 млн грн на постачанні медобладнання

У Києві судитимуть директора приватного підприємства за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медичного обладнання для лікарень.

У Києві директор компанії вкрав 3,5 млн грн на постачанні медобладнання

За даними слідства, директор київської приватної компанії постачав до міських та обласних лікарень імпортне медичне обладнання, а саме – систему холтерівського моніторування та систему кардіореабілітації.

Постачав він ці системи за ціною, яка перевищує граничну націнку в 10% до закупівельної вартості товару.

Такими діями чоловік завдав збитків державі на суму 3,5 млн грн.

Тепер йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю терміном до трьох років.

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У Києві судитимуть бухгалтера університету

У Києві бухгалтера університету підозрюють у привласненні коштів. За роки роботи жінка вкрала майже 3 млн грн.

Правоохоронці викрили нестачу держкоштів у закладі та провели аудит. У результаті перевірки були виявлено, що бухгалтер забирала частину коштів, які студенти сплачували за навчання.

Джерело: Прокуратура Києва

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