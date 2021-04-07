У Києві директор компанії вкрав 3,5 млн грн на постачанні медобладнання

У Києві судитимуть директора приватного підприємства за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медичного обладнання для лікарень.

За даними слідства, директор київської приватної компанії постачав до міських та обласних лікарень імпортне медичне обладнання, а саме – систему холтерівського моніторування та систему кардіореабілітації.

Постачав він ці системи за ціною, яка перевищує граничну націнку в 10% до закупівельної вартості товару.

Такими діями чоловік завдав збитків державі на суму 3,5 млн грн.

Тепер йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю терміном до трьох років.

У Києві судитимуть бухгалтера університету

У Києві бухгалтера університету підозрюють у привласненні коштів. За роки роботи жінка вкрала майже 3 млн грн.

Правоохоронці викрили нестачу держкоштів у закладі та провели аудит. У результаті перевірки були виявлено, що бухгалтер забирала частину коштів, які студенти сплачували за навчання.