В американськмоу штаті Міннесота у місті Сент-Клауд невідомі намагалися пограбувати банк Wells Fargo. Також вони взяли п’ятьох людей в заручники.

Усі заручники є співробітниками банку. На місце подій приїхали місцева поліція та ФБР.

За даними правоохоронців, чотирьох людей вдалося звільнити. Про постраждалих наразі нічого невідомо.

Підтвердила наявність заручників у Південній філії Wells Fargo в Сент-Клауді прес-секретар банку Стейсі Шиллер.

– Ми співпрацюємо з місцевими правоохоронними органами і зробимо все можливе, щоб допомогти владі в їх розслідуванні, – заявила вона.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Хотів вкрасти 120 посудомийних машин

У місті Радомско в Польщі українець під прикриттям намагався вкрасти з заводу 120 посудомийних машин. Однак його затримали місцеві правоохоронці.

У нього була транспортна документація, яка виявилися підробкою.

Джерело: Fox News