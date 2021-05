В американськмоу штаті Міннесота у місті Сент-Клауд невідомі намагалися пограбувати банк Wells Fargo. Також вони взяли п’ятьох людей в заручники.

Усі заручники є співробітниками банку. На місце подій приїхали місцева поліція та ФБР.

За даними правоохоронців, чотирьох людей вдалося звільнити. Про постраждалих наразі нічого невідомо.

Підтвердила наявність заручників у Південній філії Wells Fargo в Сент-Клауді прес-секретар банку Стейсі Шиллер.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD

— Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021