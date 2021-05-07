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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У штаті Міннесота грабіжники взяли заручників в одному з банків

грабіжники грабують банк

В американськмоу штаті Міннесота у місті Сент-Клауд невідомі намагалися пограбувати банк Wells Fargo. Також вони взяли п’ятьох людей в заручники.

Усі заручники є співробітниками банку. На місце подій приїхали місцева поліція та ФБР.

За даними правоохоронців, чотирьох людей вдалося звільнити. Про постраждалих наразі нічого невідомо.

Підтвердила наявність заручників у Південній філії Wells Fargo в Сент-Клауді прес-секретар банку Стейсі Шиллер.

– Ми співпрацюємо з місцевими правоохоронними органами і зробимо все можливе, щоб допомогти владі в їх розслідуванні, – заявила вона.

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У нього була транспортна документація, яка виявилися підробкою.

Джерело: Fox News

Фото: Depositphotos

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