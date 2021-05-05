Після зґвалтування пограбував: на Харківщині чоловік познущався над жінкою

На Харківщині 25-річний раніше судимий чоловік зґвалтував та обікрав 34-річну жінку. Вони обидва жителі міста Чугуїв.

За словами потерпілої, 4 травня вона познайомилась із хлопцем. Того ж дня вони разом проводили час та випивали.

Однак потім зловмисник пригрозив їй фізичною розправою та зґвалтував.

Після чого нападник відібрав у жінки мобільний телефон, банківську картку і втік з місця злочину. А жінка одразу звернулась до поліції.

Вона детально описала правоохоронцям зовнішність ґвалтівника. Тож за кілька годин поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його.

Окрім того, вони вилучили речові докази і направили їх на експертизу.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.

Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Зґвалтування на Одещині

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.