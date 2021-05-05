PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Після зґвалтування пограбував: на Харківщині чоловік познущався над жінкою

Поліція затримала гвалтівника

На Харківщині 25-річний раніше судимий чоловік зґвалтував та обікрав 34-річну жінку. Вони обидва жителі міста Чугуїв.

За словами потерпілої, 4 травня вона познайомилась із хлопцем. Того ж дня вони разом проводили час та випивали.

Однак потім зловмисник пригрозив їй фізичною розправою та зґвалтував.

Після чого нападник відібрав у жінки мобільний телефон, банківську картку і втік з місця злочину. А жінка одразу звернулась до поліції.

Вона детально описала правоохоронцям зовнішність ґвалтівника. Тож за кілька годин поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його.

Окрім того, вони вилучили речові докази і направили їх на експертизу.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж)  та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.

Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Читайте
Зґвалтував 6-річну дівчинку: в Сєвєродонецьку затримали 48-річного чоловіка

Зґвалтування на Одещині

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка