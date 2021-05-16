На Львівщині загорівся рейсовий автобус Mercedes IRIZAR, в якому перебували 20 пасажирів та два водії.

Про пожежу стало відомо о 5.10 ранку. Інцидент стався поблизу села Розвадів, Стрийського району, Львівської області. Вогнеборці локалізували пожежу о 5.25, а о 5:36 повністю ліквідували.

— Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел у салоні, обшивки салону на площі 18 м². Також пошкоджено обшивки салону на площі 18 м², 24 крісла. Автобус вдалося врятувати, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До її ліквідації залучили дев’ять осіб особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Наразі всі причини виникнення пожежі та обставини події з’ясовуються.

На трасі Київ-Одеса згорів пасажирський автобус

На початку травня загорівся пасажирський автобус компанії Ecolines. Інцидент стався на трасі Київ-Одеса поблизу населеного пункту Старі Маяки Ширяївського району Одеської області.

Пасажирів автобусу вдалося вчасно евакуювати, а ось транспортний засіб вогонь знищив повністю.