У США сталася стрілянина у громадському місці, унаслідок надзвичайної події загинуло дві людини.

Інцидент трапився в Окленді, штат Каліфорнія.

За даними місцевої поліції, невідомий стріляв у напрямку пасажирського автобуса.

Смертельні поранення отримали двоє людей, від травм вони померли.

Крім того, постраждали інші пасажири, їхня кількість не уточнюється, поранених доправили до лікарні.

Нині поліція розшукує зловмисника, за інформацію про нього оголошено винагороду.

Стрілянина у США

У березні 2021 року у магазині у Колорадо в США озброєний чоловік відкрив вогонь.

Він убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння між ним та правоохоронцями тривало кілька годин.

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Джерело: CHP – Oakland