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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси

У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси

У Туреччині третій тиждень шукають зниклу українську альпіністку Яну Кривошею. Із 2 травня, після сходження, вона перестала виходити на зв’язок.

Про продовження пошуків повідомив брат Яни В’ячеслав Кривошея на спеціальній сторінці у Facebook, створеній для координації дій.

За його словами, наразі до пошуків залучені місцеві служби. Вони досліджують всі ділянки гори, де ймовірно була 42-річна жінка.

Також для допомоги у пошуках прибула група альпіністів з Одеси. Вони ретельно досліджуть схил гори.

Окрім того, інформацію про зниклу Яну розіслали у всі бази дані поліції. Також про неї почали писати турецькі
ЗМІ.

  • У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси
  • У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси
  • У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси
  • У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси
У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси / 2 фотографии

Водночас шукачі проінформували та опитали мешканців прилеглих сіл про надзвичайну ситуацію.

Однак якщо пошуки будуть безрезультатними, то правоохоронці почнуть працювати над версією викрадення.

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1 травня альпіністка з Одеси вирушила в гори в Анталії. 2 травня вона повідомила про те, що піднялася на вершину.

Після цього зв’язок з нею пропав, а зворотнім рейсом 10 травня жінка так і не повернулася.

Згодом турецькі рятувальники та волонтери разом із братом Яни, який поїхав до Туреччини 12 травня, відшукали її намет та особисті речі.

Правоохоронці розглядають три версії зникнення українки: нещасний випадок (падіння з гори), поїздка в інше місце або викрадення.

Детальніше про зникнення української альпіністки – читайте на Фактах ICTV

Джерело: Сторінка для координації пошуків

Фото: Сторінка для координації пошуків

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