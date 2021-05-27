У Туреччині третій тиждень поспіль шукають зниклу альпіністку з Одеси

У Туреччині третій тиждень шукають зниклу українську альпіністку Яну Кривошею. Із 2 травня, після сходження, вона перестала виходити на зв’язок.
Про продовження пошуків повідомив брат Яни В’ячеслав Кривошея на спеціальній сторінці у Facebook, створеній для координації дій.
За його словами, наразі до пошуків залучені місцеві служби. Вони досліджують всі ділянки гори, де ймовірно була 42-річна жінка.
Також для допомоги у пошуках прибула група альпіністів з Одеси. Вони ретельно досліджуть схил гори.
Окрім того, інформацію про зниклу Яну розіслали у всі бази дані поліції. Також про неї почали писати турецькі
ЗМІ.
Водночас шукачі проінформували та опитали мешканців прилеглих сіл про надзвичайну ситуацію.
Однак якщо пошуки будуть безрезультатними, то правоохоронці почнуть працювати над версією викрадення.
1 травня альпіністка з Одеси вирушила в гори в Анталії. 2 травня вона повідомила про те, що піднялася на вершину.
Після цього зв’язок з нею пропав, а зворотнім рейсом 10 травня жінка так і не повернулася.
Згодом турецькі рятувальники та волонтери разом із братом Яни, який поїхав до Туреччини 12 травня, відшукали її намет та особисті речі.
Правоохоронці розглядають три версії зникнення українки: нещасний випадок (падіння з гори), поїздка в інше місце або викрадення.
Детальніше про зникнення української альпіністки – читайте на Фактах ICTV
Джерело: Сторінка для координації пошуків