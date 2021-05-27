В Турции третью неделю ищут пропавшую украинскую альпинистку Яну Кривошею. Со 2 мая, после восхождения, она перестала выходить на связь.

О продлении поисков сообщил брат Яны Вячеслав Кривошея на специальной странице в Facebook, созданной для координации действий.

По его словам, сейчас к поискам привлечены местные службы. Они исследуют все участки горы, где предположительно была 42-летняя женщина.

Также для помощи в поисках прибыла группа альпинистов из Одессы. Они тщательно исследую склон горы.

Кроме того, информацию о пропавшей Яне разослали во все базы данных полиции. Также о ней начали писать турецкие СМИ.







В Турции третью неделю подряд ищут пропавшую альпинистку из Одессы / 2 фотографии

В то же время искатели проинформировали и опросили жителей ближайших сел о чрезвычайной ситуации.

Однако если поиски будут безрезультатными, то правоохранители начнут работать над версией похищения.

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1 мая альпинистка из Одессы отправилась в горы в Анталии. 2 мая она сообщила о том, что поднялась на вершину.

После этого связь с женщиной пропала, а обратным рейсом 10 мая она так и не вернулась в Украину.

Впоследствии турецкие спасатели и волонтеры вместе с братом Яны, который поехал в Турцию 12 мая, нашли ее палатку и личные вещи.

Правоохранители рассматривают три версии исчезновения украинки: несчастный случай (падение с горы), поездка в другое место или похищение.

Подробнее об исчезновении украинской альпинистки — читайте на Фактах ICTV

Источник: Страница для координации поисков

Фото: Страница для координации поисков