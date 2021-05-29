У Запорізькій області відбулася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждало четверо людей.

ДТП сталася вранці 29 травня на трасі Запоріжжя – Нікополь. Біля міста Запоріжжя зіткнулися два автомобілі марок ВАЗ та DAEWOO.

Водії транспортних засобів та два пасажири машини ВАЗ постраждали. Рятувальники на нішах транспортували людей до карети швидкої допомоги.

Травмованих осіб госпіталізували до лікарень. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб з’ясувати всі обставини ДТП.

ДТП у Дніпропетровській області

Сьогодні також сталася смертельна ДТП у Дніпропетровській області, унаслідок якої загинуло четверо людей – двоє жінок та двоє чоловіків.

На трасі зіткнулися два авто: легковик Toyota RAV4 та вантажівка Ford Cargo 4142D. Поліцейські з’ясовують деталі страшної ДТП.