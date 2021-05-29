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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Запоріжжям зіткнулися два авто: четверо людей постраждали

Під Запоріжжям зіткнулися два авто: четверо людей постраждали

У Запорізькій області відбулася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждало четверо людей.

ДТП сталася вранці 29 травня на трасі Запоріжжя – Нікополь. Біля міста Запоріжжя зіткнулися два автомобілі марок ВАЗ та DAEWOO.

Водії транспортних засобів та два пасажири машини ВАЗ постраждали. Рятувальники на нішах транспортували людей до карети швидкої допомоги.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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