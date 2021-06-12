Впав з верхньої полиці: в потязі Рахів-Київ помер один з пасажирів

У поїзді №358, що рухався за маршрутом Рахів-Київ, помер один з пасажирів.

За даними Укрзалізниці, посеред ночі чоловік впав з другої полиці, проте одразу ж встав і повідомив дружині, що відчуває себе добре. В УЗ зазначили, що полицю, на якій він їхав, було облаштовано ременями безпеки, однак загиблий ними не скористався.

Пізніше пасажиру стало погано, і поїзна бригада вирішила викликати бригаду швидкої допомоги на найближчу станцію, якою виявився Фастів.

Медики, які прибули до поїзда, змогли лише констатувати смерть чоловіка. При первинному огляді гематом на тілі померлого виявлено не було.

Співробітники правоохоронних органів розслідують обставини смерті пасажира.

Смерть на залізниці

Минулого тижня в селищі Рудно Львівської області товарний поїзд збив 33-річну місцеву жительку, яка померла на місці події.

Дівчина була в навушниках і слухала музику в момент, коли переходила через залізничну колію.

Машиніст до останнього намагався привернути її увагу звуковими сигналами та здійснював екстрене гальмування, проте все одно скоїв наїзд на жінку.