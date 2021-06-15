У місті Декейтер (штат Джорджія, США) 30-річний покупець Віктор Лі Такер застрелив касира супермаркету Big Bear після суперечки щодо носіння маски.

Чоловік спершу покинув магазин без покупок, але одразу повернувся до касира, дістав пістолет і застрелив її.

Крім того, він вистрелив в охоронця магазину, який намагався втрутитися в ситуацію. Той відкрив вогонь у відповідь.

Зловмисника затримали поліцейські, коли він намагався втекти із супермаркету.

Касира доставили до лікарні в Атланту, але жінка не вижила. Нападник та охоронець також перебувають у медичному закладі в стабільному стані.

Ще одному касиру, яка дістала поранення, надали допомогу на місці події.

Стрілянина в Києві через прохання вдягнути маску

У квітні в Києві 32-річний покупець без маски, двічі вистрілив із пістолета у бік охоронця магазину, який зробив йому зауваження.

Постраждалий дістав ушкоджень голови та тулуба. Нападника затримали на місці події.

Детальніше про стрілянину в Києві через прохання вдягнути маску читайте в матеріалі Фактів ICTV.