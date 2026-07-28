Під час нічної атаки на Україну 28 липня російські війська застосували ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 липня: що відомо

Уночі проти 28 липня (з 18:00 27 липня) російські війська атакували Україну 131 ударним безпілотником типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і БпЛА-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів російських Брянська, Курська, Орла, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Нічну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 28 липня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 107 ворожих безпілотників різних типів на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях.

Ще на шести локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, що вранці 28 липня російські війська атакували маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона, скинувши вибухівку з безпілотника.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, удар стався близько 06:10.

Унаслідок атаки постраждала 62-річна жінка, яка проходила поруч із місцем вибуху. Вона дістала вибухову травму та осколкове поранення лівого плеча.

Водій та пасажири маршрутного автобуса не постраждали. У транспортному засобі вибито лобове скло.

Станом на ранок атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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