Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США, де планує провести зустрічі з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом, його командою та іншими партнерами.

Про це 28 липня глава держави повідомив у Telegram.

Візит Зеленського до США: що відомо

Зеленський наголосив, що головним пріоритетом переговорів стане зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема посилення можливостей із протидії балістичним ракетам.

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— Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, – зазначив президент.

Також глава держави повідомив, що від імені України візьме участь у церемонії вшанування пам’яті американського сенатора Ліндсі Грема.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer. Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

За словами президента, під час заходу згадають внесок політика у зміцнення безпеки та свободи в Євроатлантичному просторі й інших регіонах світу.

Нагадаємо, що 24 липня ЗМІ з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомили, що Володимир Зеленський може відвідати США 28 липня для участі в церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

За даними джерел, сторони розглядали кілька форматів переговорів — на полях церемонії, окрему приватну зустріч або офіційний візит Зеленського до Білого дому.

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