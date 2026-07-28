Зеленський прибув до США: яка програма президента України
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США, де планує провести зустрічі з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом, його командою та іншими партнерами.
Про це 28 липня глава держави повідомив у Telegram.
Візит Зеленського до США: що відомо
Зеленський наголосив, що головним пріоритетом переговорів стане зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема посилення можливостей із протидії балістичним ракетам.
— Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, – зазначив президент.
Також глава держави повідомив, що від імені України візьме участь у церемонії вшанування пам’яті американського сенатора Ліндсі Грема.
I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.
Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026
За словами президента, під час заходу згадають внесок політика у зміцнення безпеки та свободи в Євроатлантичному просторі й інших регіонах світу.
Нагадаємо, що 24 липня ЗМІ з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомили, що Володимир Зеленський може відвідати США 28 липня для участі в церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.
За даними джерел, сторони розглядали кілька форматів переговорів — на полях церемонії, окрему приватну зустріч або офіційний візит Зеленського до Білого дому.