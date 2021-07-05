Стрілянина в Черкасах

У Черкасах затримали 46-річного іноземця, який 4 липня близько 21.10 влаштував стрілянину біля лікарні на вулиці Самійла Кішки.

Наразі вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Як встановили правоохоронці, чоловік дістав пістолет та вистрелив в лобове скло автомобіля Peugeot після конфлікту з ще одним іноземцем. Поранень ніхто не отримав.

Із місця злочину вилучили пістолет та гільзи від травматичної зброї.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Підозрюваному загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі до п’яти років.

Поліція вивчає всі обставини події та перевіряє інших причетних до хуліганських дій.

Сварка двох іноземців у Черкасах завершилась стріляниною / 4 фотографии

4 липня сталася стрілянина в приміщенні ресторану в центрі Запоріжжя. Куля влучила в грудну клітку 30-річному місцевому жителю. Від отриманих травм він загинув.