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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина – загинув чоловік

чолвік із пістолетом, пістолет

У центрі міста Запоріжжя сталася стрілянина у приміщенні місцевого ресторану. Через це один чоловік загинув від отриманих травм.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Згідно з повідомленням, у приміщення ресторану на вулиці Маяковського невідомий відкрив вогонь та влучив у грудну клітину місцевому мешканцю 1991 року народження.

Від отриманих травм житель Запоріжжя помер, зазначили у поліції. За попередніми даними, стрілянину відкрили з травматичного пістолета.

Наразі правоохоронці з’ясовують особу правопорушника та його місцеперебування. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Найбільше покарання за цієї статтею передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, якщо такі дії вчинено з корисливих мотивів.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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