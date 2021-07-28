Перетворилася на мумію: мешканка Дніпра жила з трупом матері

У Дніпрі 64-річна жінка жила в будинку з трупом вдасної давно померлої матері.

Про це дізналися її сусіди через неприємний запах від дверей. Спочатку мешканці думали, що десь помер собака, а саме джерело запаху виявили не відразу.

Пізніше одна з сусідок усвідомила, що тухлими яйцями й гноєм тягне від дверей сусідки, після чого викликала на місце події правоохоронні органи.

За словами очевидців, мати жительки, 93-річної жінки, востаннє бачили минулої осені. Її дочка не розповідала, куди пропала її близька родичка, а наполягати на відповіді мешканці боялися, оскільки жінка перебуває на обліку в психіатричній лікарні та часто поводиться неадекватно.

Жінка нікого не впускала до своєї квартири, в тому числі й поліцейських. Правоохоронці змогли потрапити всередину лише через вікно пожежною драбиною, виявивши всередині вже муміфіковану бабусю в зимовому одязі.

Дочка померлої запевнила, що її мати отруїли сусіди, які, за її словами, заходили до квартири, поки її не було вдома. Вона запевнила, що до смерті літньої жінки причетна сусідка, яка й викликала поліцію на місце події.

– Але це ж маячня. Людина стоїть на обліку, що я можу зробити. Мені теж вона і квіти зі цвинтаря приносила, і землю. Що з нею робити? Якщо вона газ відкриє, весь будинок вибухне, або я увійдуть з дому, а вона мене сокирою вдарить. Як нам жити, – прокоментувала мешканка на ім’я Ольга.

Сусіди стурбовані тим, що тепер психічно неврівноважена жінка залишиться без нагляду, адже раніше за неї спостерігала хоча б мати. Тим часом, муміфіковане тіло померлої пенсіонерки направили на судмедекспертизу, щоб з’ясувати причину смерті.