Ключовою перевагою України у війні проти Росії стали асиметричні рішення, які дали змогу компенсувати нерівність у ресурсах між сторонами.

Завдяки цьому РФ поступово втрачає ініціативу на фронті та стикається зі зростанням економічного тиску.

Про це повідомляє МЗС України з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Сибіга про асиметричні переваги України

Міністр наголосив, що Україна змогла чинити опір значно сильнішому противнику завдяки розвитку асиметричних підходів у військовій, дипломатичній, економічній та технологічній сферах.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення було очевидно, що Україна не зможе перемогти Росію у прямому змаганні ресурсів.

Саме тому ставка була зроблена на інновації та нестандартні підходи.

– Асиметричні переваги України народилися під ударами. Але найкращим доказом їхньої ефективності є те, що Росія втрачає ініціативу та будь-які перспективи на полі бою, занурюється в глибоку економічну рецесію та постає перед політичною кризою, що назріває, – зауважив глава МЗС.

Міністр зазначив, що на суходолі перевага РФ у живій силі значною мірою нівелюється завдяки використанню українських безпілотників і сучасних методів ведення війни.

За словами Сибіги, просування російських військ фактично зупинилося. Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

– Безпечних місць у Росії більше немає. Очевидно, це не те, на що розраховував Путін, коли нападав на Україну, – додав він.

Глава МЗС відзначив ефективність морських дронів, які дали можливість знищити або вивести з ладу значну частину Чорноморського флоту РФ.

Також Сибіга наголосив на розвитку засобів протидії російським безпілотникам і співпраці з європейськими партнерами у створенні систем захисту від балістичних загроз.

У дипломатичному напрямку Україна продовжує розширювати взаємодію з державами Латинської Америки, Африки, Південного Кавказу, Центральної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону.

Український досвід у сфері енергетики та цифрових технологій, отриманий в умовах війни, вже викликає значний інтерес на міжнародному рівні.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга заявляв, що Росія більше не має вирішальної переваги в людському ресурсі на полі бою. За словами глави МЗС, війна наближається до переломного моменту.

