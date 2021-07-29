Суд помістив в приймач-розподільник 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Вовчанському районі Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Його помістили в розподільник на 30 днів.

Інцидент стався в селищі Старий Салтів ввечері 28 липня. Мати дівчинки повідомила поліції, що її дочка близько шостої вечора пішла гуляти з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася.

Силовики кинулися шукати дівчинку. Близько опівночі її тіло з ознаками насильницької смерті виявили в покинутому будинку. На тілі були забої голови та обличчя.

Слідство підозрює у вбивстві 13-річного сусідського хлопчика. Його мати не вірить, що він міг скоїти вбивство. На обліку в поліції або соціальній службі підліток не перебував.

Голова Старосалтівської селищної ради Едуард Коновалов раніше заявив місцевим ЗМІ, що хлопець зізнався у скоєному. Однак поки невідомо, які у нього були мотиви.

Зараз у відділенні з підлітком працюють поліцейські та психологи.

Джерело: Харківська обласна прокуратура