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Максим Зайченко |

Вбивство Мирослави Третяк: 13-річного підлітка помістили у розподільник

Вбивство Мирослави Третяк: 13-річного підлітка помістили у розподільник

Суд помістив в приймач-розподільник 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Вовчанському районі Харківської області. 

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. 

Його помістили в розподільник на 30 днів.

Інцидент стався в селищі Старий Салтів ввечері 28 липня. Мати дівчинки повідомила поліції, що її дочка близько шостої вечора пішла гуляти з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася. 

Силовики кинулися шукати дівчинку. Близько опівночі її тіло з ознаками насильницької смерті виявили в покинутому будинку. На тілі були забої голови та обличчя. 

Слідство підозрює у вбивстві 13-річного сусідського хлопчика. Його мати не вірить, що він міг скоїти вбивство. На обліку в поліції або соціальній службі підліток не перебував. 

Голова Старосалтівської селищної ради Едуард Коновалов раніше заявив місцевим ЗМІ, що хлопець зізнався у скоєному. Однак поки невідомо, які у нього були мотиви.  

Зараз у відділенні з підлітком працюють поліцейські та психологи.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Нацполіція

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